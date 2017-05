Abstiegsendspiele für 1860 München und Würzburger Kickers

München (dpa/lby) – In der 2. Fußball-Bundesliga stehen für den TSV 1860 München und die Würzburger Kickers am letzten Spieltag echte Endspiele im Abstiegskampf an. Der Aufsteiger aus Würzburg muss heute beim Tabellenführer und designierten Aufsteiger VfB Stuttgart gewinnen, um den direkten Abstiegsplatz 17 noch verlassen zu können. Selbst der erste Sieg in diesem Jahr wäre aber für den Aufsteiger aus Unterfranken keine Garantie, die umgehende Rückkehr in die 3. Liga noch abzuwenden.

Mit zwei Punkten vor Würzburg belegen die Münchner «Löwen» den Relegationsplatz 16. Die Sechziger müssen auswärts beim 1. FC Heidenheim antreten. Punktgleich auf Rang 15 vor den Münchnern steht Arminia Bielefeld. Für 1860 ist noch alles möglich: Rettung, Relegation, direkter Abstieg. Gegner in zwei Relegationsspielen wäre übrigens Jahn Regensburg. Die Oberpfälzer sicherten sich am Samstag in der 3. Liga mit einem 1:0 bei Preußen Münster den dritten Platz.

Für die SpVgg Greuther Fürth, die Union Berlin empfängt, und den 1. FC Nürnberg, der in Kaiserslautern antreten muss, geht es am 34. Spieltag nur noch um die Abschlussplatzierung in der Tabelle.