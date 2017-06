Acht Stunden Ljubljana: Seehofer reist zu Präsident Pahor

München/Ljubljana (dpa/lby) – Erstmals in seiner Amtszeit reist Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer zu politischen Gesprächen nach Slowenien. In der Hauptstadt Ljubljana will sich der CSU-Chef heute mit Staatspräsident Borut Pahor, Außenminister Karl Erjavec und weiteren slowenischen Regierungsmitgliedern zu politischen Gesprächen treffen.

Im Fokus des knapp achtstündigen Kurzbesuchs stehen dabei die bilateralen Beziehungen der beiden Länder – zur Sprache kommen soll aber auch der Schutz der europäischen Außengrenzen. Am Nachmittag (13.05 Uhr) wollen Pahor und Seehofer bei einer Pressekonferenz über ihr Gespräch berichten.

Darüber hinaus will Seehofer gemeinsam mit dem Bürgermeister der Stadt Ljubljana, Zoran Jankovič, einen Bummel durch die Altstadt machen und an einer Sitzung zum Thema «Wirtschaft 4.0 in Bayern und Slowenien» teilnehmen.

Die Beziehungen zwischen Bayern und Slowenien seien traditionell sehr eng und reichten auf Regierungsebene bis in die 1970er Jahre zurück. Slowenien ist ein wichtiger Handelspartner des Freistaats.