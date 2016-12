Achtung Glätte: Spiegelglatte Straßen und Gehwege quer durch Oberfranken

Überfrierende Nässe und teils spiegelglatte Straßen machen Autofahrern, Fußgängern und auch Radfahrern in Oberfranken seit gestern Abend schwer zu schaffen. 35 Unfälle zählt die Polizei oberfrankenweit bis heute Morgen 5 Uhr.

Der Sachschaden bisher: 85.000 Euro. Die Unfälle haben sich laut Einsatzzentrale Oberfranken quer durch die Region ereignet. Acht Fußgänger wurden bei schweren Stürzen verletzt und mussten mit gebrochenen Knöcheln oder angeschlagenen Köpfen ins Krankenhaus gebracht werden, ebenso ein Radfahrer.

Mit dem Berufsverkehr heute Morgen rechnet die Polizei mit den nächsten Unfällen. Allein im Kulmbacher Raum haben sich von kurz vor 5 bis halb sechs Uhr heute Morgen in der letzten Dreiviertelstunde vier Unfälle ereignet, in Kasendorf, Mainleus und in der Stadt.

Losgegangen ist es mit den spiegelglatten Straßen und Wegen schon gestern Abend. Die Gäste im Alcastello auf der Plassenburg kamen nicht mehr weg. Der Wirt alarmierte die Polizei – erst musste der Burgberg abgestreut werden, dann konnten die Gäste nach Hause.