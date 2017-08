ADAC vermisst Hardware-Update bei Dieselautos

München (dpa) – Der ADAC hat die Ergebnisse des Dieselgipfels als «ersten Schritt in die richtige Richtung» bewertet, sieht aber noch erhebliche Lücken. Gut sei die klare Vereinbarung, «dass Verfehlungen der Hersteller nicht auf Kosten von Millionen Diesel-Besitzern in Deutschland gehen sollen». Mit der Beschränkung auf Software-Updates für Dieselautos sei die Politik jedoch vor der Industrie eingeknickt, kritisierte der Autofahrer-Verein am Mittwoch in München.

Mit Hardware-Nachrüstungen ließe sich der Stickoxid-Ausstoß nicht nur um 25 Prozent, sondern um bis zu 90 Prozent senken, hieß es beim ADAC. Solche Umbauten an der Motor- oder Abgasanlage gelten aber als deutlich teurere Maßnahme – und sie passen womöglich nicht für einige alte Modelle.

Die Absichtserklärungen zur Förderung von Elektroantrieben in Bus- und Taxiflotten und zum Ausbau der Ladeinfrastruktur seien positiv – «allerdings fehlt aus Sicht des ADAC ein klarer Zeitplan». Daneben könnten auch grüne Wellen und intelligente Verkehrssteuerung die Stickoxid-Belastung erheblich reduzieren. «Das Potenzial, das die Verflüssigung des Verkehrs bietet, wird immer noch verkannt», kritisierte ADAC-Vizepräsident Ulrich Klaus Becker. «Neben den technischen Optimierungen an den Autos lässt sich damit am meisten erreichen.»