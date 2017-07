Adidas findet Käufer für schwächelnde Eishockeymarke

Herzogenaurach (dpa) – Der Sportartikelkonzern Adidas gibt seine Eishockeymarke CCM ab. Für 110 Millionen US-Dollar (94 Mio Euro) wolle die kanadische Beteiligungsgesellschaft Birch Hill Equity Partners das Geschäft übernehmen, teilte Adidas am Donnerstag mit. Adidas-Chef Kasper Rorsted hatte CCM im März angeboten. Die Marke litt zuletzt unter rückläufigen Umsätzen. Zur Strategie des Konzerns gehört es, Randaktivitäten, die nicht genug abwerfen oder die nicht mehr ins Konzept passen, zu verkaufen – so zuletzt geschehen auch beim Golfausrüstergeschäft. Kommende Woche will Adidas Zahlen zum zweiten Quartal vorlegen.