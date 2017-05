Adidas findet nach langer Suche Käufer für Golf-Marken

Herzogenaurach (dpa) – Europas größter Sportwarenhersteller Adidas hat sein Geschäft mit Golfausrüstungen losgeschlagen. Der Finanzinvestor KPS Capital Partners übernehme die schwächelnden Golfmarken TaylorMade, Adams Golf und Ashworth für insgesamt 425 Millionen US-Dollar (390 Mio Euro), wie der im Dax gelistete Konzern am Mittwochabend mitteilte. Rund die Hälfte werde in bar gezahlt, der Rest in Schuldverschreibungen und «bedingten Gegenleistungen». Die Transaktion solle noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden.

Durch den schon länger geplanten Verkauf rechnet Adidas mit einer Belastung im hohen zweistelligen bis niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Mit Blick auf die Jahresziele für die fortgeführten Geschäftsbereiche sieht sich der Konzern aber weiterhin auf Kurs. Hier soll der Gewinn 2017 auf 1,2 bis 1,225 Milliarden Euro steigen. Bei den langfristigen Zielen hatte der Konzern den Verkauf der drei Golfmarken bereits berücksichtigt.