Adidas plant Sportschuhen aus dem 3D-Drucker

Herzogenaurach (dpa) – Der Sportartikel Hersteller Adidas will voraussichtlich im Herbst mit der Serienfertigung von Sportschuhen aus dem 3D-Drucker beginnen. Die Sportschuhe sollen zunächst in der Speedfactory in Ansbach, später auch in einer entsprechenden Fabrik in Atlanta/USA produziert werden, teilte Adidas am Freitag mit. Mittelfristig sollen in jeder dieser flexibel produzierenden Fabriken jährlich 500 000 Paar Sportschuhe hergestellt werden. Das Dax-Konzern will damit flexibler auf Trends reagieren und mit neuen Produkten rascher auf den Markt kommen, erläuterte eine Adidas-Sprecherin. Im Vorjahr hatte Adidas rund 360 Millionen Paar produziert.