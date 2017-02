Änderungen beim Stadtbus: Stadt Kulmbach will gemeinsames System mit dem Landkreis

Wie geht es weiter mit dem Stadtbus in Kulmbach? Diese Frage war gestern Thema im Stadtrat. Durch einige Baustellen im Stadtgebiet gibt es schon länger Probleme mit den Haltestellen und Fahrzeiten UND 2018 läuft der aktuelle Vertrag aus. Die Stadt will künftig ein gemeinsames System mit dem Landkreis. Der Vertrag im Landkreis läuft aber erst 2019 aus. Die Stadt müsste also ein Jahr überbrücken. Dann wird der Stadtbus teuerer, Haltestellen fallen weg und der Takt wird länger, bedeutet, die Passagiere müssen länger auf den nächsten Bus warten.

Im gemeinsamen System könnten auch die Fahrpreise steigen, hieß es gestern im Stadtrat, besser wäre dann aber die Vernetzung im ganzen Landkreis.