Ätz-Radler: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ehemaligen Wirt

Im Fall des Ätz-Radlers in der Sportgaststätte Kirchenbirkig-Regelthal ermittelt der Staatsanwalt jetzt gegen den ehemaligen Wirt. Das hat der leitende Oberstaatsanwalt in Bayreuth, Herbert Potzel, bestätigt.

Es bestehe der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung, so Potzel.

Das heiße nicht, dass der Wirt bewusst jemanden hätte verletzen wollen, sondern es bestehe der Verdacht, dass er seine Sorgfaltspflichten nicht eingehalten hat.

Mittlerweile steht laut Potzel auch zweifelsfrei fest, dass es sich bei der ätzenden Flüssigkeit in der Radlerflasche um eine Lauge handelte. Deren genaue Zusammensetzung muss noch untersucht werden. Letzten Sommer hatte ein Gast in der Vereinsgaststätte davon getrunken. Er hatte schwere Verätzungen in Mund und Rachen erlitten.