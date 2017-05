AfD-Chef bedauert Äußerungen über «Identitäre Bewegung»

München (dpa/lby) – Bayerns AfD-Chef Petr Bystron will internen Kritikern den Wind aus den Segeln nehmen und so seinen vierten Platz auf der Landesliste für die Bundestagswahl sichern. Mehrere Parteimitglieder hatten für den Listenparteitag im mittelfränkischen Greding (Landkreis Roth) am Samstag beantragt, die Abstimmung über den vierten Platz zu wiederholen, weil Bystron vom Verfassungsschutz beobachtet wird – Anlass waren laut Behörde Sympathie-Bekundungen des Landeschefs für die rechtsextremistische «Identitäre Bewegung» (IB).

Bystron schrieb nun am Freitagabend in einer parteiinternen Rundmail: «Wir haben als Partei keine Berührungspunkte mit der IB.»

Gleichwohl habe er einmal einen Begriff benutzt, der sich zu «missverständlichen Deutungen» eigne: als er von der IB als «Vorfeldorganisation» der AfD gesprochen habe. «Ich bedauere es sehr, dass ich durch die zweideutig auslegbare Äußerung überhaupt Anlass für falsche Interpretationen geliefert habe. Diesen Fehler werde ich nicht wiederholen», schrieb Bystron in der Mail, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bei seinen Äußerungen zur IB habe er «stets die medial bekannten und gewaltfreien Aktionen angesprochen (…) – nicht jedoch die Ideologie der Bewegung». Es müsse auch weiterhin eine strikte Trennung zwischen der AfD und der IB geben, betonte er.

Der Präsident des Landesamts für Verfassungsschutz, Burkhard Körner, hatte die Beobachtung Bystrons damit begründet, dass dieser Sympathie für die IB geäußert habe. Die IB wiederum werde vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sich dahinter «eine starke Verwandtschaft mit der völkischen Ideologie der Rechtsextremisten» verberge, erklärte er.

In dem gegen Bystron gerichteten AfD-Antrag heißt es: «Die Partei gerät durch diese neue Entwicklung rund um ihren Landesvorsitzenden in die bedrohliche Situation, selbst vom Verfassungsschutz beobachtet zu werden.» Es ist aber noch unklar, ob der Antrag tatsächlich zur Abstimmung gestellt wird. Bystron argumentierte in seiner Mail unter Hinweis auf eine Stellungnahme des Landeswahlleiters, dann müssten wohl auch die bereits besetzten Listenplätze 5 bis 9 neu gewählt werden. «Wir würden uns damit dem Risiko aussetzen, die Liste in dem vorgegebenen Zeitrahmen gar nicht mehr abzuschließen», warnte er.