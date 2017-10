Africa-Festival: Jubiläums-Ausgabe holt Publikumslieblinge

Würzburg (dpa/lby) – Seit drei Jahrzehnten kommen jedes Jahr im Frühsommer Hunderte Musiker und Künstler aus Afrika an den Main. Im kommenden Jahr geht das Würzburger Africa-Festival in seine 30. Runde. Zu diesem Jubiläum sind die Veranstalter nun erstmals den Wünschen ihrer Besucher gefolgt und werden viele Publikumslieblinge auf die Bühne holen. «Unsere Planungen basieren auf dem Voting der Besucher», sagte Festivalleiter Stefan Oschmann der Deutschen-Presseagentur in Würzburg. Die Besucher konnten seit Juni aus allen Musikgruppen der vergangenen 29 Festivaljahre ihre Favoriten wählen. Das sind immerhin 348 Bands aus 56 Ländern Afrikas und der Karibik.

«Beim 30. Africa-Festival werden weltbekannte Stars und langjährige Wegbegleiter des Festivals auftreten», sagte Oschmann. So werden Fatoumata Diawara aus Mali und Manu Dibango aus Kamerun den Auftakt bestreiten. Als weitere Höhepunkte nannte er die Auftritte von Angélique Kidjo, der Band Hot Water aus Südafrika und dem Reggae-König Alpha Blondie von der Elfenbein-Küste. Die Eintrittspreise sollen trotz gestiegener Kosten zunächst nicht erhöht werden. Das Festival kostet jährlich mehr als eine Million Euro. Es gilt als eines der größten und ältesten Festivals für afrikanische Musik und Kultur.