Agrar-Großdemo in Berlin: auch Kulmbacher Naturschutz nehmen teil

Kulmbacher Naturschützer nehmen heute in Berlin an der Großdemo unter dem Motto „Wir haben es satt“ teil. Anlässlich der Grünen Woche findet diese große Agrardemonstration heute in Berlin statt. Es sei wichtig, vor allem in diesem Jahr Präsenz zu zeigen, heißt es vom Kreisverband des Bundes Naturschutz.

Im Jahr der Bundestagswahl könnte die Agrarpolitik der EU bei der so genannten Halbzeitbilanz der EU verändert werden. Auch stünden EU-Entscheidungen zur Gentechnik an.