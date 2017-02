Akten nicht vorschriftsgemäß gelagert: Hohes Bußgeld droht

Ansbach (dpa/lby) – Ärzte, Firmen und Freiberufler müssen bei der Aufbewahrung von personenbezogenen Akten ganz besonders auf den Datenschutz achten. Andernfalls drohen vom kommenden Jahr an empfindliche Bußgelder. Darauf hat das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) am Dienstag in Ansbach hingewiesen. Anlass ist der Fall eines Zahnarztes aus Bayern, der die Unterlagen seiner Patienten in einem unverschlossenen Aktenschrank in der Tiefgarage des Praxisgebäudes abgelegt hatte. Ein Zeuge hatte die Behörde auf den Zustand aufmerksam gemacht.

Bei einer unangemeldeten Kontrolle konnten Mitarbeiter des Landesamtes ungehindert in den Keller des Gebäudes gelangen und die Patientenakten aus dem Schrank nehmen. Der Zahnarzt und seine Mitarbeiter wurden daraufhin zur Rede gestellt. Mittlerweile seien die Akten in Schränke innerhalb der Praxis verlagert worden. Bei Patientenunterlagen handle es sich um Daten mit erhöhtem Schutzbedarf, betonte BayLDA-Präsident Thomas Kranig.

Derzeit hat seine Behörde noch keine unmittelbaren Sanktionsmöglichkeiten bei leichtfertigem Umgang zum Beispiel mit Patientenakten. Am 25. Mai 2018 wird allerdings die neue Datenschutz-Grundverordnung wirksam. Dann können Verstöße mit Bußgeldern von bis zu 10 Millionen Euro geahndet werden. Kranig gab den Rat, dass sich auch Firmen und Freiberufler über die neuen Vorschriften zur Lagerung von personenbezogenen Daten Dritter informieren sollten, damit es im kommenden Jahr kein böses Erwachen gebe.