«Aktenzeichen xy» berichtet über Überfall auf Rentner

Bayreuth (dpa/lby) – Gut vier Wochen nach dem tödlichen Überfall auf einen 88 Jahre alten Mann in Bayreuth sollen Fernsehzuschauer die Ermittler der Kripo unterstützen. Am Mittwoch (17. Mai) greift die ZDF-Sendung «Aktenzeichen xy» den ebenso schockierenden wie mysteriösen Fall auf. Aufgrund der bislang gesammelten Erkenntnisse lautet der Tatvorwurf nun auf Mord in Verbindung mit schwerem Raub, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte. Es fehlten zahlreiche Schmuckstücke sowie Bargeld. Der Senior war in seinem Wohnhaus brutal getötet worden, ein anonymer Hinweisgeber hatte die Polizei darüber informiert.

Bereits vor zwei Wochen hatte die Polizei den Notruf des unbekannten Informanten veröffentlicht. Der Mann hatte am Tatabend (12. April) von einer Telefonzelle im württembergischen Crailsheim aus die Polizei angerufen und auf den schwer verletzt in seinem Haus liegenden Senior aufmerksam gemacht. Hierzu seien zwischenzeitlich etwa 25 Hinweise eingegangen, sagte Polizeisprecherin. Der Notruf ist im Internet weiterhin abrufbar.