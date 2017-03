Aktion gegen Einbrecher: Oberfränkische Polizei kooperiert mit drei Bundesländern

Einbrecher sind am Samstag in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Köditz im Landkreis Hof eingestiegen. Sie haben sämtliche Räume nach Wertsachen durchwühlt. Ob sie etwas gefunden haben, steht noch nicht fest.

Gleichzeitig hat sich die oberfränkische Polizei am Wochenende an einer Kooperation zwischen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen beteiligt. Gezielte Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen gab es im gesamten Regierungsbezirk, Schwerpunkt waren die überregionalen und grenzüberschreitenden Verkehrswege.