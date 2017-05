Alkohol? Weniger ist besser! Das ist das Motto der Aktionswoche Alkohol, die heute (SA) startet und bis kommenden Sonntag geht. Hintergrund der Aktion der deutschen Haupstelle für Suchtfragen: in Deutschland trinken rund sieben Millionen Menschen regelmäßig zu viel Alkohol. Auch das Kulmbacher Gesundheitsamt beteiligt sich an der Aktionswoche. Infostände gibt es in der KFZ-Zulassungsstelle im Landratsamt und im Gesundheitsamt.

