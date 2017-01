AKW Isar 2 für Wechsel von Brennelementen vom Netz

Essenbach (dpa/lby) – Das Atomkraftwerk Isar 2 in Niederbayern wird an diesem Samstag für etwa zwei Wochen vom Netz genommen. Grund sei ein planmäßiger zusätzlicher Wechsel von 36 neuen Brennelementen in dem Reaktorkern von Block 2, teilte der Betreiber PreussenElektra am Freitag mit. Zudem sollen an zwei Dampferzeugern Rohre im unteren Bereich der Behälter gereinigt und zahlreiche Prüfungen, unter anderem an den Notstromdieseln, vorgenommen werden. Die eigentliche Revision erfolgt im Juli.

Im vergangenen Jahr hat Isar 2 nach Betreiberangaben knapp zwölf Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. «Damit liegen wir in Deutschland an der Spitze der Kernkraftwerke», sagte der Leiter des Standorts, Sebastian Wittmann. Isar 2 ist seit 1988 in Betrieb und geht spätestens Ende 2022 vom Netz.