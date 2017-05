Alexander Zverev bei Tennis-Turnier im Viertelfinale

München (dpa) – Alexander Zverev hat bei den BMW Open in München als dritter deutscher Tennisspieler das Viertelfinale erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger setzte sich am Mittwoch in seiner ersten Partie auf dem Gelände des MTTC Iphitos gegen Jeremy Chardy aus Frankreich mit 6:4, 6:4 durch. Deutschlands derzeit bester Tennisspieler hatte nur im zweiten Satz größere Probleme, als er sich nach einem 0:3 wieder zurückkämpfte. Zverev trifft nun im Viertelfinale des mit 540 310 Euro dotierten Sandplatzturniers auf Jan-Lennard Struff, der Tommy Haas besiegt hatte.