Alexander Zverev bestreitet Finale in München

München (dpa) – Deutschlands derzeit bester Tennisspieler Alexander Zverev bestreitet am Sonntag (13.30 Uhr) das Finale bei den BMW Open in München. Der Hamburger bekommt es in seinem fünften Finale auf der ATP-Tour mit dem argentinischen Qualifikanten Guido Pella zu tun. Zverev konnte sich in seinem Halbfinale nach einer konzentrierten Leistung gegen den an Nummer zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut durchsetzen. Bislang gewann der Weltranglisten-20. zwei Turniere. Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber war bei dem mit 540 310 Euro dotierten Sandplatzturnier im Achtelfinale gescheitert.