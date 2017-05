Alfred Gaffal als vbw-Präsident wiedergewählt

München (dpa/lby) – Alfred Gaffal bleibt Präsident der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw). Die Mitgliederversammlung bestätigte den 69-Jährigen am Montag erneut und für weitere zwei Jahre im Amt. «In meine neue Amtszeit fallen zwei neu zu wählende Regierungen», erklärte Gaffal anlässlich seiner Wiederwahl. «Mein Ziel ist es, notwendige wirtschaftspolitische Weichenstellungen mitzugestalten. Wir brauchen eine nachhaltig starke und investitionsfreundliche Wirtschaftspolitik, die auch dem nächsten rückläufigen Konjunkturzyklus trotzt.»

Der langjährige Chef des Heizungstechnik-Unternehmens Wolf mit Sitz in Mainburg ist seit 2013 die Stimme der bayerischen Wirtschaft. Der Betriebswirt gilt als erfahrener Praktiker, der weiß, was Unternehmer bewegt. Ebenfalls seit 2013 ist Gaffal Präsident der bayerischen Metall-Arbeitgeber. Erst im April war er zum dritten Mal an die Spitze der wichtigen Branchenverbände bayme und vbm gewählt worden.

Nach seinem Eintritt bei Wolf im Jahr 1973 war Gaffal zum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing aufgestiegen. 1994 wechselte er zu dem zum US-Konzern Emerson Electric gehörenden Klimaanlagen-Spezialisten Liebert-Hiross, kehrte 2002 aber zurück zu Wolf, um das Unternehmen aus einer Krise zu führen. Seit 2011 ist Gaffal Aufsichtsratschef bei Wolf, und seit 2012 gehört er dem Verwaltungsrat der Walter Meier AG in Zürich an. Gaffal ist verheiratet und hat drei Kinder. In seiner Freizeit treibt er gerne Sport: Tennis, Golf, Skifahren und Bergwandern gehören zu seinen Hobbys.