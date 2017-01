Alkoholverbot um Münchner Hauptbahnhof verspätet

München (dpa/lby) – Mit zehntägiger Verspätung tritt am Wochenende das nächtliche Alkoholverbot rund um den Münchner Hauptbahnhof in Kraft. Wegen einer fehlenden Unterschrift von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte die Stadt den Fahrplan nicht einhalten können – während die Deutsche Bahn auf ihrem Gelände das Verbot wie geplant pünktlich am 11. Januar umsetzte.

Zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr sollte das Mitführen und der Verzehr von Alkohol im öffentlichen Raum rund um das Bahnhofsgebäude verboten werden. Verstöße dagegen sollten als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße geahndet werden. Der Münchner Stadtrat hatte das Verbot vor Wochen beschlossen, um die zunehmende Kriminalität rund um den Bahnhof einzudämmen.