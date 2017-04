Alles bleibt im Plan: Dechant will am Zentralparkplatz pünktlich fertig werden

Auch wenn der Zeitrahmen des Umbaus im Kulmbacher Stadtzentrum rund um den Zentralparkplatz nun weiter gefasst wurde: die Firma Dechant will mit den Baumaßnahmen am Parkplatz selbst so fertig werden, wie geplant.

Auf Nachfrage von Radio Plassenburg sagte Bauherr Alois Dechant, dass er an seinem Versprechen festhalte, vor Pfingsten fertig zu werden. Eine Ausweitung der Bauzeit ist aus mehreren Gründen ohnehin nicht möglich: durch weitere Aufträge, die der Firma bereits vorliegen, werden Personal und Baumaschinen dann an anderer Stelle benötigt.

In den kommenden vierzehn Tagen sollen die Einfahrt von der Sutte auf den Zentralparkplatz, sowie der Durchgang in Richtung Dr.Stammberger-Halle bewerkstelligt werden. Plangemäß sollen die Arbeiten der Firma Dechant dann in etwa vier Wochen abgeschlossen sein.