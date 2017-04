Als Mittelständler fest am Markt: KErn in Kulmbach informiert über Nachhaltigkeit

Die Bayerische Lebensmittelwirtschaft braucht Nachhaltigkeitsstrategien für die Zukunft. Vor allem die kleinen und mittelständischen Lebensmittelhersteller sollten sich in sozialer, ökologischer und ökonomischer Hinsicht verbessern, so haben sie Bestand. Das Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach lädt deshalb zusammen mit der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie und dem Cluster Ernährung des Freistaats Bayern zu einer Informationsveranstaltung ein.

Dabei geht es um Unternehmensstrategien, um Beispiele für Management um gesunde Unternehmenspolitik und den Umgang mit Großkunden, Geldgebern und Verbrauchern.

Die Infoveranstaltung findet am 30. Mai statt. Anmelden kann man sich beim Cluster Ernährung des Freistaats Bayern – der Link: www.cluster-bayern-ernaehrung.de/impressum.html