München (dpa/lby) – Altabt Odilo Lechner ist tot. Er sei am frühen Freitagmorgen im Kloster St. Bonifaz in München gestorben, teilte die Benediktinerabtei St. Bonifaz am Freitag mit. Er wurde 86 Jahre alt. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. 39 Jahre lang leitete Lechner als Abt die Klöster St. Bonifaz in München und Andechs am Ammersee.

Hans Helmut Lechner, wie der Mönch eigentlich hieß, wurde am 25. Januar 1931 als Beamtensohn in München geboren. Er studierte in München und Innsbruck Theologie und Philosophie. 1952 trat er ins Kloster St. Bonifaz ein. 1956 wurde er zum Priester geweiht, war zunächst Seelsorger in der Pfarrei St. Bonifaz und dann Assistent am Philosophischen Institut der Benediktiner in Salzburg.

1964 wurde er als damals jüngster Oberer der Benediktiner in ganz Deutschland zum Abt von St. Bonifaz und Andechs gewählt. Lechner war Träger des Bayerischen Verdienstordens und machte sich auch mit einer Vielzahl von Veröffentlichungen einen Namen.