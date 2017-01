Altbürgermeister Adam: Ehrung mit Urkunde und Gemeindering für ehemaligen Mainleuser Bürgermeister

Dieter Adam ist seit gestern Abend Altbürgermeister der Gemeinde Mainleus. In einer Festsitzung hat Bürgermeister Robert Bosch seinem langjährigen Vorgänger die Urkunde und den Ehrenring überreicht. Bosch würdigte die Verdienste Adams in seinen 12 Jahren als Mainleuser Bürgermeister und dafür in seinem Engagement im Gemeinderat.

Adam habe viel für die Kindergärten und Schulen in Mainleus gemacht, sich um den Hochwasserschutz in Pölz gekümmert und das neue Pflegeheim mit auf den Weg gebracht. Dank Dieter Adams Initiative sei Mainleus in ganz Oberfranken, was den sozialen Wohnungsbau angeht, richtungsweisend gewesen. Adam habe die Gemeinde Mainleus in vielen Bereichen gut aufgestellt für die Zukunft.