Und wieder ein neuer Betrügertrick, vor dem die Polizei warnt. In Presseck im Kulmbacher Oberland hat vergangene Woche ein falscher Staubsaugervertreter einem 80-jährigen Mann einen neuen Staubsauger aufgeschwatzt – für 1.000 Euro. Der Pressecker hat gleich bar bezahl. Der Staubsauger, den er dafür bekommen hat, ist allerdings schon 20 Jahr alt. Der Betrüger soll mittleren Alters sein und graumeliertes Haar haben. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtsteinach.