Alter schützt vor Thorheit nicht: 63-jähriger Graffiti-Sprayer erwischt

Mit seinen 63 Jahren als Graffiti-Sprayer unterwegs, war ein Mann in Hof am Wartturm. Zeugen haben ihn am Wochenende beobachtet, wie er an der Fassade herumschmierte und riefen die Polizei. Der Mann flüchtete auf Langlaufskiern, wurde aber wenig später gestellt. Der 63-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und war so sauer, dass er seine Jacke nicht sicherstellen lassen wollte und sie den Beamten dann vor die Füße warf, ebenso seinen Ausweis. Der Mann bekommt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffiti.