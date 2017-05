Altstadt-Firmenlauf: IREKS-Azubis organisieren Fun-Run am Altstadtfest-Sonntag

Nach der Neuauflage und dem großen Erfolg am Altstadtfest im vergangenen Jahr, findet auch heuer wieder der Altstadt-Firmenlauf statt. In diesem Jahr organisieren ihn die Auszubildenden der IREKS und die Vorbereitungen laufen sehr gut.

Momentan sind die Organisatoren noch auf der Suche nach Sponsoren für Getränke und Preise. Denn die gibt’s zum einen für die schnellsten Läufer, und zum anderen für das originellste Team-Outfit.

Der Firmenlauf am Altstadtfest-Sonntag geht vom Marktplatz über die Spitalgasse in den Grünzug und wieder zurück.

Mitmachen kann jeder Mitarbeiter und seine Kollegen einer einheimischen Firma jeweils mit fünf Läufern. Insgesamt sind 30 Teams am Start. Die Hälfte der Plätze ist bereits vergeben.

Die Teilnahme ist kostenlos.