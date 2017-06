Altstadtfest in Kulmbach: In drei Tagen geht’s los – Kontrollen zur Sicherheit

Am Freitag gegen 17 Uhr 30 wird das erste Fass Bier zum Kulmbacher Altstadtfest angestochen. Für das Traditionsfest in Kulmbach gibt eine ganze Reihe von Änderungen. Wenn die ganze historische Altstadt zur Partymeile wird, fahren Busse und Taxen von anderen Plätzen los, es gibt Sperrungen in der Stadt und heuer auch Kontrollen während des Festes – wegen der Sicherheitslage.

Darauf macht die Stadt Kulmbach aufmerksam. Alle Altstadtfestbesucher werden gebeten, keine großen Taschen oder Rucksäcke mitzubringen – wegen der Sicherheitslage. Der Ordnungsdienst werde während des Festes stichprobenartige Kontrollen durchführen, kündigt die Stadt an.