Am Donnerstag kommt die Kanzlerin: Vorbereitung für Wahlkampfauftritt in Bayreuth laufen

Erst vor wenigen Wochen war Angela Merkel zu Gast in Bayreuth, als die Festspiele eröffnet wurden. Jetzt kommt die Kanzlerin wieder in die Wagnerstadt. Diesmal für einen Wahlkampfauftritt. Am Donnerstag gibt es deshalb natürlich verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Der Veranstaltungsbereich rund um den Ehrenhof vor dem Alten Schloss ist dann zwischen 17 und 21 Uhr weiträumig abgesperrt. Die Maximilianstraße ist in dieser Zeit zwischen Sternplatz und Brautgasse weder für Anlieger- noch Lieferverkehr offen, ebenso wie die Kanzleistraße. Auch die Busse fahren wegen des Wahlkampfauftrittes eingeschränkt. Die Haltestellen Opernhaus, Sternplatz, Stadtkirche und Stadthalle werden nicht angefahren. Teilweise gibt es Ersatzhaltestellen. Es ist der einzige Wahlkampfauftritt der Kanzlerin in Oberfranken dieses Jahr. Ihr Gegenkandidat Martin Schulz von der SPD tritt am 8. September in Bamberg auf.