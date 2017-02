Am Wochenende krank: An der Helios-Frankenwaldklinik wird eine Bereitschaftspraxis eingerichtet

In Kulmbach kommt sie im Juli und auch Kronach kriegt jetzt eine: Eine Bereitschaftspraxis am Klinikum. Die Verträge dafür sollen im Spätsommer unterschrieben werden, teilt Landtagsabgeordneter Baumgärtner mit. Nächstes Jahr soll die Praxis dann öffnen.

Außerhalb der Praxiszeiten ihrer Hausärzte können sich Patienten an der Helios-Frankenwaldklinik in der Bereitschaftspraxis behandeln lassen und müssen nicht in die Notaufnahme gehen.

Auch im nördlichen Kronacher Landkreis soll die medizinische Versorgung verbessert werden, möglicherweise durch einen kostenlosen Fahrdienst. Die Entscheidung dazu soll noch fallen.