Die Baur-Gruppe mit Sitz in Burgkunstadt will weiterwachsen. Im laufenden Geschäftsjahr soll die Umsatzmarke von 700 Millionen Euro geknackt werden. Das bedeutet, dass der Umsatz um fast 40 Millionen steigen muss. Damit das klappt, will Baur im Online-Bereich noch stärker werden und investiert in die nötige Technologie. Außerdem will die Gruppe ihre so genannte „Vision 2025“ weiter vorantreiben und so die Baur-Kunden noch stärker an sich zu binden.