An Dreistigkeit kaum zu überbieten: Parkrempler hinterlässt unverschämten Zettel

Eine unangenehme Überraschung erlebte eine 30-jährige Kulmbacherin nach Arbeitsende am vergangenen Dienstag: an ihrem am Schwedensteg geparkten Peugeot Cabrio war während ihrer Abwesenheit der vordere linke Kotflügel angefahren worden. Sachschaden: 500 Euro. Aber anstatt sich um den entstandenen Schaden zu bemühen und die Polizei zu verständigen, nahm sich der unbekannte Unfallverursacher die Zeit, an dem beschädigten Auto einen Zettel zu hinterlassen, auf dem geschrieben stand: „Wer so parkt ist selber schuld!“

Die Polizei Kulmbach ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um Hinweise, wer am Dienstag in der Zeit zwischen 07.40 Uhr und 16.10 Uhr etwas derartiges bemerkt hat.