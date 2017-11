Anastacia möchte höchsten Kirchturm der Welt besteigen

Ulm/Neu-Ulm (dpa/lsw) – Die amerikanische Pop-Sängerin Anastacia hat große Lust, bei ihrem ersten Besuch in Ulm den höchsten Kirchturm der Welt zu besteigen. «Ich liebe hohe Gebäude, und ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Da bin ich wie Superwoman, auf hohe Gebäude steige ich in einem Satz», scherzte die 49-Jährige.

Anastacia, die zwei Krebserkrankungen überstanden hat und ihre Weltkarriere fortsetzen konnte, ist am 18. November Stargast der Benefizshow «Charity Night». Der Sender Radio7 veranstaltet sie in der Ratiopharm Arena in Ulms schwäbischer Schwesterstadt Neu-Ulm (Bayern). Auf eine Gage hat Anastacia wie alle beteiligten Künstler verzichtet, unter ihnen die Sänger Marlon Roudette und Laith Al-Deen und das Musik- und Comedy-Duo Die Lochis. Mit dem Erlös werden sozial Bedürftige im Sendegebiet von Radio7 in Schwaben unterstützt.

«Songs zu schreiben und damit aufzutreten, war mir nie genug», sagte Anastacia. «Ich möchte eine Botschaft verbreiten, die aus dem Herzen kommt, damit Menschen sich besser fühlen», sagte die Sängerin, die mit Hits wie «I’m Outta Love», «Paid My Dues» und «One Day In Your Life» Erfolge feierte. «Ich habe selbst schwere Krankheiten erlebt, mein Bruder ist autistisch. Ich weiß, was Behinderungen und Krankheiten bedeuten und wie wichtig Nächstenliebe und Menschlichkeit sind.»