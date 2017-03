Anastacia würde USA aus politischen Gründen verlassen

München (dpa) – Soulstar Anastacia (48, «Freak Of Nature») schließt nicht aus, die USA aus politischen Gründen zu verlassen. «Wenn Amerika ein totalitärer, hitleresker Ort wird, habe ich kein Problem zu gehen», sagte die Sängerin in einem Interview der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag). «Trumps Wähler sind Rechte. Sein Slogan ist in Wahrheit nicht «Macht Amerika wieder groß», sondern «Macht Amerika wieder weiß».»

«Runter, runter, runter» werde sich ihr Land unter dem neuen Präsidenten Donald Trump entwickeln. Für sie persönlich gebe es verschiedene mögliche Anlässe, den USA den Rücken zu kehren. «Wenn die staatlichen Hilfen für Behinderte gekürzt werden, dann ja. Mein Bruder ist behindert. Wenn die Rechte Schwuler eingeschränkt werden, viele meiner Freunde sind schwul», erläuterte der Star, der in Europa große Erfolge feierte.