Ancelotti wünscht Fernando Torres gute Genesung

München (dpa) – Carlo Ancelotti hat seinem früheren Spieler Fernando Torres nach dessen Kopfverletzung eine gute und schnelle Genesung gewünscht. «Ich hoffe, dass alles gut bei ihm ist und ich wünsche ihm das Beste für die Zukunft», sagte der Trainer des FC Bayern am Freitag in München. Ancelotti und Torres arbeiteten für eine Halbserie im Jahr 2011 beim FC Chelsea zusammen.

Torres war am Donnerstag bei der Partie von Atlético Madrid bei Deportivo La Coruña (1:1) nach einem Zweikampf in der Schlussphase der Begegnung nahezu ungebremst mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen und bewusstlos liegengeblieben. Die Begegnung wurde gut sieben Minuten unterbrochen. Am Freitag durfte der Spanier das Krankenhaus verlassen.