Andenken gesucht: Kreisjugendring Kulmbach macht zum 70.-sten eine Austellung mit Hilfe seiner „Ehemaligen“

Der Kreisjugendring Kulmbach wird 70. Das Jubiläum soll natürlich entsprechend gefeiert werden. Für eine Zeitreise stöbert der KJR Kulmbach im Archiv und bittet jetzt auch die Kulmbacher um Erinnerungsstücke. Es gibt Tausende Teilnehmer bei diversen Jugendfreizeiten der letzten 70 Jahre und sie alle haben Bilder, Erinnerungen und Souvenirs.

(KJR-Vorsitzende Sabine Knobloch und Geschäftsführer Jürgen Ziegler stöbern in Andenken und Erinnerungen)

Der Kreisjugendring will eine Ausstellung konzipieren, die dann übers Jahr bei verschiedenen Gelegenheiten präsentiert werden soll. Also wer Bilder, alte Briefe, Geschichten oder Andenken aus dem „Spiel ohne Grenzen“, der „Städtetour“ oder den früheren „Kreisjugendtreffen“ hat, wird gebeten, sich mit dem Kreisjugendring in Verbindung zusetzen.