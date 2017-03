Anfragen zum Thema Kutzenberg: Biedefeld rechnet noch diese Woche mit Antworten

Es gehe alles zu schnell und sei nicht nachvollziehbar, so kritisiert die SPD-Landtagsabgeordnete Biedefeld die geplante Umstrukturierung am Bezirksklinikum Obermain in Kutzenberg. Sie fordert einen Stopp der Pläne und Gespräche mit anderen Klinikbetreibern über eine Kooperation. Entsprechende Anfragen hat die Abgeordnete an den die Staatsregierung geschickt. Bis Donnerstag rechnet Biedefeld mit einer Antwort. Wie berichtet, sollen die Abteilungen Thorax-Chirurgie und Orthopädie nach Bamberg und Scheßlitz verlagert und die verbleibenden Teilkliniken Rheumatologie und Lungenheilkunde ausgebaut werden. Von diesen Plänen sind rund 150 Mitarbeiter betroffen.