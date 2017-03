Angeschlossen: 30 Haushalte in Thurnau/Lanzenreuth können schneller im Netz surfen

In Thurnau wird fleißig am schnellen Internet gebaut. Im Ortsteil Lanzenreuth sind jetzt die Anschlüsse für 30 Haushalte fertig und können beantragt werden, teilt die Deutsche Telekom mit.

Das neue Netz sei so leistungsstark, dass Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich seien. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud ist bequemer. Das maximale Tempo beim Herunterladen liegt bei bis zu 50 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) und beim Hochladen auf bis zu 10 Mbit/s. Allerdings kostet die neue Leistung auch mehr Geld. Wer die 50 M/bit haben will, muss die bei der Telekom in Auftrag geben.