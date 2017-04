Angler stürzen aus Boot in Walchensee: 66-Jähriger ertrinkt

Kochel am See (dpa/lby) – Zwei 44 und 66 Jahre alte Angler aus Augsburg sind aus ihrem Ruderboot in den Walchensee in Oberbayern gestürzt. Während sich der Jüngere von beiden auf einen nahen Ponton rettete, konnte der 66-Jährige nur noch tot geborgen werden, teilte die Polizei in der Nacht zu Samstag mit. Die Indizien deuteten auf einen Unfall hin, sagte ein Polizeisprecher: «Anscheinend hat beim Zusammenpacken das Boot gewackelt.»

Der Mitteilung zufolge stürzte der ältere Mann zunächst ins Wasser, woraufhin ihm der 44-Jährige versuchte zu helfen. Daraufhin kenterte das Boot und auch er fiel. Wassersportler mit einem Schlauchboot in der Nähe wurden auf den Unfall aufmerksam und bargen den 66-Jährigen. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der 44-Jährige kam mit Unterkühlungen ins Krankenhaus.