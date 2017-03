Angst vor Verlagerung: die Zukunft des Bezirkskrankenhauses in Kutzenberg bleibt vorerst ungewiss

Offiziell gibt es noch nichts darüber, wie es am Bezirksklinikum Kutzenberg weitergeht und ob Teile in den Bamberger Raum verlagert werden. Vielleicht gibt’s ja am Montag Neues. Dann wollen Katja Bittner, sie Chefin der Bezirkskliniken, und Bezirkstagspräsident Günther Denzler das Personal über die Situation informieren.

Der Verwaltungsrat hat gestern über ein Gutachten zur Optimierung der Struktur im Bezirkskrankenhaus und in den anderen Gesundheitseinrichtungen des Bezirks gesessen. In Kutzenberg befürchtet man eine Ausdünnung der Klinik.