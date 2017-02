Seit einigen Tagen regnet es im Kulmbacher Land. An manchen Orten so viel, dass die Flüsse über die Ufer treten. Laut Hochwassernachrichtendienst Bayern gilt für die Schorgast in Wirsberg Meldestufe 1, auch für die Untere Steinach in Untersteinach. Die Warme Steinach hat schon die Meldestufe 2 erreicht.

Ansonsten ist die Lage in Oberfranken noch ruhig. Es soll allerdings weiter regnen. Bis Donnerstag Abend kommen 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter runter.