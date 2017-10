Nürnberger Ex-Faschingsprinz wegen Drogendeals verurteilt

Nürnberg (dpa/lby) – Wegen Drogendeals sind der ehemalige Nürnberger Faschingsprinz Oliver I. und zwei Mitangeklagte zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht in Nürnberg sprach die Männer am Donnerstag wegen bandenmäßigen Drogenhandels schuldig. Zudem werden sie in einer Entziehungsanstalt untergebracht, damit sie von den Drogen loszukommen.

Oliver I. erhielt eine Haftstrafe von sechs Jahren, die beiden anderen Männer wurden zu sechs Jahren und drei Monaten beziehungsweise sechs Monaten verurteilt. Die ebenfalls angeklagte Frau des Ex-Prinzen erhielt wegen Beihilfe eine Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren auf Bewährung. Die Bande hatte zwischen April 2016 und Januar 2017 in fünf Fällen Kokain aus Spanien nach Nürnberg gebracht – zum Eigenkonsum und Weiterverkauf.