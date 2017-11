Anklage gegen Ex-Geschäftsführer von Klinikum Ingolstadt

Ingolstadt (dpa/lby) – Im Zusammenhang mit dem Korruptionsskandal am Klinikum Ingolstadt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Ex-Geschäftsführer Heribert Fastenmeier erhoben. Sie wirft ihm Untreue in 99 Fällen vor sowie Vorteilsannahme in drei Fällen und Bestechlichkeit, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Fastenmeier soll unter anderem als Gegenleistung für die Vergabe von Aufträgen an eine Steuerberatungsgesellschaft kostenfreie private Beratungsleistungen und andere Vorteile erhalten haben. Außerdem habe er Aufträge zu wirtschaftlich nicht vertretbaren Konditionen für das Klinikum vergeben und Verwandte über Fremdfirmen beschäftigt. Dem Klinikum soll durch sein Tun ein Millionenschaden entstanden sein.