Anklage – ja oder nein: Gutachter arbeitet am Fall des „Phantoms von Freienfels“

Ob der Fall eines 43-jährigen, den seine Eltern in der Fränkischen Schweiz offenbar über Jahre im eigenen Haus eingesperrt hatten, vor Gericht kommt, ist noch immer unklar. Das bestätigt die zuständige Staatsanwaltschaft in Bayreuth. Man habe einen Gutachter mit in den Fall einbezogen. Von ihm erhofft man sich Hilfe bei der Frage, ob die Eltern schuldfähig sind, oder nicht. Wenn es zu einer Anklage kommt, muss sich das Paar aus Freienfels womöglich wegen Freiheitsberaubung und Körperverletzung verantworten. Das Gutachten soll aber auch Aufschluss über den Verlauf der Krankheit des 43-jährigen Sohnes geben. Er war im Oktober letzten Jahres völlig verängstigt von der Polizei aus dem Elternhaus geholt worden. Die Mutter hatte damals erklärt, sie habe ihren Sohn beschützen wollen.