Anmelden für den Wandermarathon: am Montag früh um sechs startet die erste Anmelderunde

Manche nennen es Anmelde-Bingo. Ab heute kann man sich für den diesjährigen Frankenwald-Wandermarathon anmelden. Das ist eine der beliebtesten Wanderveranstaltungen in ganz Bayern.

Wegen der großen Nachfrage ist der Weg zu einer Teilnahmekarte gar nicht so einfach. Die letzten Jahre waren regelmäßig die Online- Server zusammengebrochen, heuer gehen die Veranstalter neue Wege und machen gleich drei Anmelderunden.

Die erste ist für Frühaufsteher und startet am Montag früh um sechs Uhr. zur Anmeldung geht’s hier: www.frankenwald-wandermarathon.de

Weitere Anmelderunden gibt’s am Mittwoch ( 4.1.) und Freitag ( 6.1.) ab 14, beziehungsweise ab 20 Uhr mit insgesamt noch einmal 300 Karten.