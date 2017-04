Anneliese Göller bleibt Bayerns Landesbäuerin

Herrsching (dpa/lby) – Bayerns Landesbäuerin Anneliese Göller bleibt im Amt. Die Landfrauen im Bayerischen Bauernverband wählten die 60-jährige Bäuerin aus Oberfranken am Freitag in Herrsching am Ammersee mit großer Mehrheit für weitere fünf Jahre. 84 der 128 Delegierten stimmten für sie, wie der Bayerische Bauernverband nach der Wahl mitteilte. Zum neuen Führungstrio der Landfrauen gehören auch Christine Singer aus Oberbayern und Christine Reitelshöfer aus Mittelfranken. Die beiden wurden zu Göllers Stellvertreterinnen gewählt.

Göller, gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und staatlich geprüfte Hauswirtschafterin, bewirtschaftet mit ihrem Mann im Landkreis Bamberg einen Ackerbaubetrieb. Im Frühjahr 2012 war sie erstmals zur Landesbäuerin gewählt worden. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht Göller im Dialog mit den Verbrauchern.

Die Landfrauen sind im Verband eigenständig. Sie engagieren sich an Schulen sowie bei der Ernährungsbildung und holen in unterschiedlichen Programmen Kinder und Jugendliche auf die Höfe, um ihnen die Landwirtschaft nahe zu bringen. Als Erfolg verzeichnen die Landfrauen die Verankerung von «Alltagskompetenzen und Lebensökonomie» als fächerübergreifenden Unterrichtsgegenstand an den Schulen.