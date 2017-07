Anruferin gibt den richtigen Hinweis: Polizei nimmt flüchtigen Autodieb in Goldkronach fest

Die Polizei ist auf Mithilfe der Bevölkerung angewiesen, das hat sich jetzt wieder im Landkreis Bayreuth gezeigt. Eine Frau hat der Polizei geholfen, einen flüchtigen Autodieb zu stellen. Der Pole war wohl in der Nacht zum Freitag am Diebstahl eines 5er BMWs und eines Porsches aus Bindlach beteiligt; die Polizei hatte den ganzen Freitag nach den Dieben gesucht und die Bevölkerung um Zeugenhinweise gebeten. Eine Frau wählte daraufhin den Notruf und meldete, einen verdächtigen Mann im Goldkronacher Industriegebiet gesehen zu haben. Und tatsächlich: Es handelte sich um einen der gesuchten Autodiebe. Die Polizei nahm den 31-Jährigen Polen in einem Maisfeld bei Goldkronach fest. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts des schweren Autodiebstahls verantworten.