Anschlussstellen gesperrt: Behinderungen auf der Kulmbacher Umgehung möglich

Auf der Kulmbacher Nordumgehung gibt es ab heute mehr Behinderungen. Es startet die zweite Bauphase, in der die Anschlussstellen immer wieder gesperrt werden müssen. Heute ist die Ein- und Ausfahrt auf Höhe Mc Donalds definitiv gesperrt und zwar auf der Seite in Richtung Untersteinach. Dort wird gefräst und dann asphaltiert. Dann kann es auch sein, dass in dieser Woche die Anschlussstelle beim Marco gesperrt werden muss, weil auch dort Arbeiten laufen.

Vom staatliche Bauamt heißt es: die nächsten drei Wochen müssen alle Autofahrer mit Behinderungen rechnen, denn so lange kann es immer wieder zu Sperrungen der Anschlussstellen kommen – dann auch in Fahrtrichtung Mainleus.