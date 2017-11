Anzeige wegen Exhibitionismus: 27-Jähriger onaniert öffentlich auf dem Staffelberg

Weil er auf dem Staffelberg saß und onanierte muss sich ein 27-Jähriger wegen Exhibitionismus verantworten. Gestern (2.11.) Mittag wurde die Polizei Bad Staffelstein auf den Staffelberg gerufen, weil dort ein Mann „splitterfasernackt“ an der vorderen Felsenkante onanieren würde. Als die Streife dort ankam, war er – immer noch nackt – in der Nähe der „Zwergeleshöhle“ unterwegs. Die Polizei hat den 27-Jährigen festgenommen und an das Gesundheitsamt übergeben. Außerdem gibt es noch ein Strafanzeige wegen Exhibitionismus.